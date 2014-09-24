Украинцам разрешили регистрироваться на дачах

Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон № 1673-VII «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о переводе садовых и дачных домов в жилые дома и регистрации в них места проживания».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, согласно закону, граждане имеют право на перевод дачных и садовых домов, которые соответствуют государственным строительным нормам, в жилые дома в порядке, определенном Кабинетом министров Украины. Решение о переводе принимается соответствующими органами местного самоуправления.

Законом определено, что местом проживания физического лица является жилье, в котором оно проживает постоянно или временно.

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Соответствующие изменения внесены в Жилищный и Гражданский кодексы и Закон "О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине".

Данный закон Верховная Рада Украины приняла 2 сентября 2014 года.