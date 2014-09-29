В Кабмине успокаивают, что тарифы на тепло пока поднимать не будут

Как сообщила УНИАН пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион), об этом заявила начальник управления экономики систем жизнеобеспечения министерства Наталья Хоцяновская.

«Вернуть тарифы на тепло на предыдущий уровень невозможно, а любые заявления отдельных политиков о таких намерениях являются обычным популизмом… Однако и повышения тарифов в ближайшее время не ожидается для лицензиатов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг», - говорится в сообщении.

По словам Хоцяновской, повышение тарифов на теплоснабжение в среднем на 40%, которое произошло этим летом, было вынужденным - обусловленным удорожанием энергоносителей и убыточностью коммунальных предприятий из-за экономически необоснованных тарифов.

«В составляющей тарифов на тепловую энергию наибольший удельный вес - стоимость природного газа, которая составляет 60% тарифа. Стоимость природного газа для производства тепловой энергии на сегодня заложена в сумме 1091 грн, что экономически необоснованно, поскольку это почти в 5 раз ниже рыночной стоимости. Тарифы давно не пересматриваются, это привело к тому, что у предприятий нет оборотных средств для проведения ремонтов, модернизаций, внедрения новых, более современных технологий, замены оборудования на более экономичное. Система устарела, 57% тепловых сетей имеют срок использования свыше 25 лет. Они уже давно амортизированы и находятся в аварийном состоянии», - пояснила Хоцяновская.

При этом она отметила, что повышение тарифов на теплоснабжение на 40% существенно приблизило их к уровню себестоимости. По данным Минрегиона, тариф на производство тепловой энергии после повышения на 40% составляет уже 92% от уровня себестоимости.

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Как сообщал УНИАН, повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги было одним из требований Международного валютного фонда для возобновления кредитования Украины по программе stand-by. Поэтому после свержения режима Януковича новое правительство во главе с Арсением Яценюком приняло решение о повышении тарифов на жилкомуслуги для населения до экономически обоснованного уровня. Так, стоимость газа для населения с 1 мая выросла в 1,5 раза, до 1089 грн за тыс. кубометров с 720,54 грн за тыс. кубометров. С 1 июня Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), повысила тарифы на электроэнергию для населения на 10-40% в зависимости от объемов ее потребления. Кроме того, Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере коммунальных услуг (Нацкомуслуг) приняла решение о повышении тарифов на услуги по централизованному теплоснабжению в среднем на 40% с 1 июля текущего года.

В то же время, у многих экспертов рынка жилищно-коммунальных услуг возникает множество вопросов относительно тарифообразования в ЖКХ. К примеру, по словам директора аналитико-исследовательского центра «Институт города» Александра Сергиенко, проверить обоснованность тарифов на централизованное теплоснабжение и горячую воду в Киеве не представляется возможным. В частности - из-за низкой оснащенности счетчиками столичных потребителей. Кроме того, по мнению эксперта, на высокую стоимость услуг по теплоснабжению и горячей воде и для киевлян, и для украинцев в целом также влияет тот факт, что предприятия ЖКХ не заинтересованы в сокращении своих расходов, так как все они закладываются в тариф.