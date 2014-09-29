Сын Яремы возглавил департамент Государственной регистрационной службы
16:59, 29 сентября 2014Недвижимость
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26-летний сын генпрокурора Виталия Яремы Валерий возглавил департамент госрегистрации вещных прав на недвижимое имущество Государственной регистрационной службы.
Сын Яремы получил высокую должность / УНИАН
Об этом сообщается на сайте службы.
Как сообщил на своем блоге на "Украинской правде" Тарас Березовец, Ярема-младший стал директором департамента в конце прошлой недели.
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Ярема Валерий Витальевич, как указано в официальной биографии Яремы-генпрокурора, родился в 1988 году.
До своего назначения Ярема-младший был заместителем директора этого департамента.
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