Сын Яремы возглавил департамент Государственной регистрационной службы

16:59, 29 сентября 2014
Недвижимость
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26-летний сын генпрокурора Виталия Яремы Валерий возглавил департамент госрегистрации вещных прав на недвижимое имущество Государственной регистрационной службы.

Син Яреми отримав високу посаду / УНІАН

Об этом сообщается на сайте службы.

Как сообщил на своем блоге на "Украинской правде" Тарас Березовец, Ярема-младший стал директором департамента в конце прошлой недели.

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Ярема Валерий Витальевич, как указано в официальной биографии Яремы-генпрокурора, родился в 1988 году.

До своего назначения Ярема-младший был заместителем директора этого департамента.

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