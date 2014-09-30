Капремонт столичного Дома профсоюзов оценили в 60 млн гривень

Восстановление сгоревшего во время акций протеста в центре Киева Дома профсоюзов в случае проведения капитального ремонта здания обойдется примерно в 60 млн грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил председатель Федерации профсоюзов Украины Григорий Осовой.

«Сейчас надо точно убедиться и Госстройархитектуры доказать, что здание подлежит восстановлению путем капитального ремонта – эксперты предварительно об этом говорят… Оценочная стоимость по капитальному ремонту – около 60 миллионов гривень. То есть, уже не те цифры, которые назывались в 150 млн и так далее», - сказал Осовой.

Председатель ФПУ также подчеркнул, что пока в планах федерации восстановление Дома профсоюзов в том виде, в котором оно было до пожара.

«Во всяком случае, такие намерения у нас есть - восстановить в таком же виде. Хотя если в ходе конкурса придумают что-то интересное, мы это рассмотрим. Однако будем идти по пути минимизации затрат», - отметил Осовой.

Он также сообщил, что в данный момент в Доме профсоюзов идет работа по очистке несущих конструкций и вывозу мусора.

«Дальше будет сделано обследование всех конструкций и определено, по какому сценарию мы будем восстанавливать дом. Мы планируем восстанавливать путем усиления тех конструкций, которые в ненадлежащем состоянии. А это обследование покажет, что нужно будет усилить, а что заменить из несущих конструкций», - уточнил глава ФПУ.

По его словам, обследование здания планируется провести в октябре, после чего будет проведен конкурс для привлечения инвестора и подрядной организации. В то же время, по данным Осового, уже сейчас готовность участвовать в конкурсе выявили 4 компании. Однако что это за компании глава Федерации профсоюзов уточнить отказался.

Как сообщал УНИАН, ранее восстановление Дома профсоюзов в Киеве оценивалось примерно в 100 млн грн. При этом глава ФПУ заявлял, что на восстановление здания потребуется от 2 до 2,5 лет.

Справка УНИАН. Столичный Дом профсоюзов сгорел в феврале текущего года во время массовых акций протеста в Киеве против власти экс-президента Украины Виктора Януковича. Здание, расположенное на Майдане Незалежности, использовалось активистами как штаб Национального сопротивления. Во время штурма Евромайдана в ночь с 18 на 19 февраля сотрудники силовых структур подожгли Дом профсоюзов, чтобы протестующие покинули здание.