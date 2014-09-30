Украинцы задолжали за коммуналку 11,2 млрд гривень

Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в августе 2014 года по сравнению с июлем снизилась на 1,3% - до 11,18 млрд грн.

Об этом сообщила Государственная служба статистики Украины.

По данным службы, средний срок задолженности составляет 3,8 месяца.

Всего в январе-августе 2014 года украинцы уплатили за жилищно-коммунальные услуги 24,3 млрд грн, что составило 103,4% начисленных за этот период сумм. Самый высокий уровень оплаты наблюдался в Закарпатской, Винницкой и Кировоградской областях (113,7-110,3%), а самый низкий – в Донецкой, Луганской и Харьковской областях – 95-98%.

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По информации Госстата, средние начисления за жилищно-коммунальные услуги на одного владельца лицевого счета с учетом потребления электроэнергии (из расчета 150 кВт/ч) в августе 2014 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшились на 2,2% - до 236,8 грн.

Также сообщается, что в январе-августе текущего года с населением было заключено 31,7 тыс. договоров о погашении реструктуризированной задолженности на общую сумму 99,1 млн грн.

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Как сообщал УНИАН, ранее Госстат обнародовал данные, согласно которым задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в июле 2014 года по сравнению с июнем снизилась на 1,1% - до 11,032 млрд грн.

В 2013 году украинцы уплатили за жилищно-коммунальные услуги 38,4 млрд грн, что составило 99% начисленных за этот период сумм.