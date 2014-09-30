Ярема рассказал, сколько зарабатывает его сын в Государственной регистрационной службе

16:31, 30 сентября 2014
Недвижимость
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Генпрокурор подчеркнул, что его сын не берет взяток.

Фото УНІАН

Генпрокурор Виталий Ярема заверяет, что его сын не берет взяток и зарабатывает на своей должности 6,5 тысячи гривен.

Об этом он заявил на пресс-конференции во вторник, отвечая на вопрос, каким образом его сын получил должность в Государственной регистрационной службе, передает Украинская правда.

"Ответ на эти вопросы (о назначении сына - ред.), я надеюсь, предоставит министр юстиции или его подчиненные", - сказал Ярема.

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По словам Яремы, его сын получил эту должность до его назначения Генпрокурором.

"Я воспитал интеллектуального, морального и духовного человека, которым горжусь. Он не берет взяток и работает честно, зарабатывая свои 6,5 тысяч гривен в месяц", - заявил Ярема.

На уточняющий вопрос, живет ли он на свою зарплату, генпрокурор отметил: "ну, мы (родители - ред.) ему помогаем".

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Как известно, сын Яремы Валерий стал руководителем одного из ключевых департаментов госрегистрационной службы.

Коллективу представили Ярему-младшего как руководителя департамента госрегистрации вещных прав на недвижимое имущество во время расширенного заседания коллегии ГРС 19 сентября.

До этого он был заместителем директора этого департамента.

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