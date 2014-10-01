Оценка недвижимости после демонополизации ринка подешевела в разы – эксперт

Стоимость оценки недвижимости снизилась в разы после отмены постановления правительства Азарова, которое фактически монополизировало рынок оценки, ограничив доступ к нему большинства оценочных компаний.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил председатель совета Украинского общества оценщиков (УОО) Алексей Амфитеатров.

«Цены (на оценку недвижимости) сейчас снизились даже ниже, чем были до внедрения этой схемы. Раньше оценка квартиры стоила в Киеве от 2,5 до 5 тысяч гривен, а сейчас от 300 до 700 гривен. В регионах эта услуга стоила от 1,5 до 3 тысяч, а сейчас от 150 до 500 гривен», - сказал Амфитеатров.

По его словам, это произошло благодаря отмене постановления правительства №231, которое с 1 ноября 2013 года устанавливало новый порядок оценки имущества.

В то же время Амфитеатров признал, что существенное снижение стоимости оценки может свидетельствовать не только о возвращении конкурентной среды на рынок, но и о злоупотреблениях оценщиков, которые за отдельную плату могут занижать стоимость объектов оценки с целью снижения налогообложения на эти объекты. Поэтому УОО намерено настаивать на частичном открытии базы данных отчетов об оценке с целью контроля над оценочной деятельностью.

«Регулятор должен дать хотя бы общественным организациям возможность смотреть на эту базу с точки зрения контроля за стоимостью объектов, которые в дальнейшем регистрируются в базе. Чтобы те налоги, которые должны платить люди, платились по рыночной стоимости, а не заниженной, которую многие оценщики могут бесконтрольно включать в базу», - отметил Амфитеатров.

«Украинское общество оценщиков настаивает, чтобы в дальнейшем в эту базу не только можно было войти нотариусам и оценщикам, а был доступ как минимум общественных организаций, для того чтобы начинать проводить контроль за качеством работы оценки», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, в ноябре прошлого года вступил в силу новый порядок оценки имущества для целей налогообложения, начисления и уплаты других обязательных платежей, утвержденный постановлением Кабинета министров Украины №231.

После этого при осуществлении сделок с движимым и недвижимым имуществом нужно было обязательно получать оценку его стоимости. При этом оценивать стоимость имущества могли только специалисты со специальным свидетельством. А сама оценка проводилась лишь с помощью специальной автоматизированной программы, которая была призвана устранить случаи занижения оценочной стоимости имущества недобросовестными оценщиками. Однако на деле все эти новации привели к монополизации рынка оценки в стране. Оценщики и участники рынка утверждали, что новый порядок оставил без работы около 10 тыс. оценщиков, работавших на рынке до его введения. Эксперты и представители общественности также заявляли о существенном подорожании стоимости оценки имущества.

В августе текущего года Кабинет министров отменил постановление №231, тем самым демонополизировав рынок оценки.