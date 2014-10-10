В Украине 75% многоэтажных жилых домов нуждаются в капремонте

В капитальном ремонте и термомодернизации нуждаются порядка 75% всех многоэтажных жилых домов в Украине, которые из-за низкой энергоэффективности потребляют в 3-3,5 раза больше тепловой энергии, чем жилье в Европе.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион) со ссылкой на директора департамента систем жизнеобеспечения и жилищной политики министерства Сергея Кушнира.

«Сегодня 75% многоквартирных жилых домов в стране нуждаются в капитальном ремонте, а следовательно - и термомодернизации… Потребление и потери тепловой энергии в большинстве многоквартирных домов в Украине в 3-3,5 раза превышают европейские стандарты. Одна из причин этого - отсутствие эффективного собственника жилья», - говорится в сообщении со ссылкой на Кушнира.

По мнению чиновника, именно за счет собственников и должна проводиться термомодернизация зданий в Украине. При этом Кушнир отметил, что для того, чтобы стимулировать украинцев к внедрению энергосберегающих технологий в своих жилищах, Минрегион разработал законопроекты «Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме» и «О жилищно-коммунальных услугах». По его словам, указанные законопроекты уже внесены на рассмотрение Верховной Рады. Кушнир также выразил надежду, что данные проекты рассмотрит парламент текущего созыва, что позволит ускорить их принятие в дальнейшем.

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Как сообщал УНИАН, по оценкам Института газа Национальной академии наук (НАН), сокращение потерь тепловой энергии в Украине вследствие теплосанации зданий может составить порядка 41%, при этом в денежном эквиваленте экономия бюджетных средств оценивается на уровне 150-600 млрд грн.