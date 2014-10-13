Эксперт: за 1-комнатную квартиру придется платить 400-600 гривень налога, за 3-комнатную – 3000

По расчетам главы Украинского аналитического центра Александра Охрименко, за однокомнатную квартиру среднестатистическому украинцу придется платить не менее 400-600 грн. в год.

- Сейчас значительная часть украинцев налог на недвижимость не платит. А если законопроект будет принят – даже за малогабаритную 1-комнатную квартиру где-то в провинции придется платить не меньше 400-600 грн. в год. И даже для малообеспеченных исключений не будет. Если же квартира 3-комнатная – в среднем это обойдется в 3000 грн. Даже если у Вас в глухом селе есть небольшой старый дом, где вы не проживаете – Вам все равно придется платить налог – при этом довольно большой – объясняет Александр Охрименко.

Президент Центра антикризисных исследований Ярослав Жалило также обращает внимание, прежде всего, на негативы норм по налогообложению недвижимости.

- Прежде всего, эти законопроекты не вводят порог налога, ниже которого он не используется. Хотя такой порог стоило бы ввести. Кроме того, нет никакой социальной льготы на налог на недвижимость. Поэтому данные законопроекты повысят налоговое давление на среднестатистического украинца – прогнозирует Ярослав Жалило.

При этом Александр Охрименко считает, что данный налог и другие налоговые инициативы правительства не помогут наполнить госбюджет.

- Эти законопроекты бюджет не наполнят. Равно как и предыдущие подобные инициативы правительства. Вспомним, ввели налог на депозиты – поступлений немного – до пошел массовый отток депозитов. Повысили резко акцизы (и кстати, предлагают сейчас ввести дополнительный акциз на продажу) – резко падает производство подакцизной продукции – производство табачных изделий уже снизилось на 15%, алкогольных напитков – почти на 25%. И из-за сокращения производства поступления от акциза существенно не выросли. Так же будет и с этим налогом, и с нововведениями по единому социальному взносу – прогнозирует Александр Охрименко.

Напомним, правительство в рамках законопроекта №5079 предложило унифицировать налог на жилую недвижимость (должны будут платить все независимо от метража и местонахождения объекта – 2% от минимальной зарплаты – сейчас это 24,36 грн.), а также ввести аналогичное налогообложение коммерческой недвижимости. На данный момент, частные дома метражом менее 240 кв. м. и квартиры в пределах 120 кв. м. налогом на недвижимость не облагаются.

16 сентября Верховная Рада отклонила данный законопроект. Но правительство снова его подало в парламент с целью его принятия 14 октября.