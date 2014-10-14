Отопительный сезон в Украине начнется с 1 ноября, однако при резком похолодании в стране подключение к теплоснабжению домов произойдет раньше.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства со ссылкой на замминистра Андрея Белоусова.

В то же время, замминистра отметил, что температура воздуха в домах украинцев в отопительный сезон должна быть не ниже 18 градусов тепла.

«Установленный температурный режим в квартирах - не ниже 18 градусов тепла», - цитирует Белоусова пресс-служба.

При этом замминистра выразил надежду, что предпринятые правительством меры для экономии газа и стабильного прохождения отопительного периода позволят обеспечить нужный температурный режим.

Читайте такжеУкраина настаивает на оплате российского газа по факту поставки - Продан

Как сообщал УНИАН, в текущем году правительство поставило задачу всем областям Украины сократить потребление газа на 30% в связи с дефицитом топлива, возникшим вследствие прекращения поставок газа из РФ. При этом сообщалось, что если в Украине будет наблюдаться теплая погода, то отопительный сезон может начаться позже обычного и раньше закончиться в целях экономии газа. Также правительство обязало все города Украины в текущем году согласовывать с Кабмином дату начала отопительного сезона.