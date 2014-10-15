Украинские гостиницы лишились льгот по налогу на прибыль

Украинским предпринимателям отменили льготу по налогу на прибыль, полученную от предоставления гостиничных услуг.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Государственной фискальной службы в Киеве.

Согласно сообщению, отмена льготы предусмотрена Законом Украины от 31 июля 2014 года «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины».

Ранее гостиницы, которые имели 3, 4 или 5 звезд, освобождались от налога на прибыль сроком на 10 лет, начиная с 1 января 2011 года.

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Как сообщал УНИАН, решение предоставить льготу по налогу на прибыль руководство страны приняло несколько лет назад для стимулирования развития гостиничного бизнеса в Украине.

31 июля 2014 года Рада приняла правительственный закон, который вносит ряд изменений в Налоговый кодекс. В частности, закон отменяет льготное налогообложение налогом на прибыль предприятий – субъектов гостиничной деятельности и предприятий отрасли электроэнергетики, которые производят электрическую энергию исключительно из возобновляемых источников энергии, также он ограничивает льготное налогообложение налогом на прибыль предприятий - институтов совместного инвестирования, отменяет налогообложение по сниженной ставке (10%) прибыли, полученной от операций с ценными бумагами и дериватом.