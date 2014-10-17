В оккупированном Крыму подняли тарифы на комуслуги

«С 1 октября тарифы на воду подорожали на 10%. Новые тарифы утверждены до 31 декабря 2014 года, после, не исключено, что цены снова изменятся», – сообщили на предприятии «Вода Крыма», пишет «Новый регион».

Цены на электроэнергию поднялись на 15%, до конца года ожидается рост тарифов еще на 15%, отметили представители власти в «Госкомитете Крыма по ценам и тарифам».

По данным Федеральной службы по тарифам, в Крыму и Севастополе тарифы на электроэнергию составляют 1,534 рубля за кВт.ч (0,49 грн). Питьевая вода для населения с октября стоит 9,46 рубля за кубометр (3,02 грн).



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Крымские чиновники пообещали увеличивать тарифы с октября по декабрь нынешнего года и в течение следующего, параллельно «повышению уровня жизни местного населения».

Ранее сообщалось, что переговоры о поставках воды в оккупированный Крым больше не ведутся.