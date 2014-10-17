Правительство начало автоматизировать административные услуги в сфере строительства

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе презентации пилотного проекта сообщил глава агентства Александр Рыженко.

«На сегодняшний день портал запущен и услуги могут предоставляться», – сказал он.

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По словам Рыженко, теперь в электронном виде будут предоставляться услуги регистрации декларации и регистрации сообщения о начале выполнения подготовительных работ, а также услуги регистрации декларации и регистрации сообщения о начале выполнения строительных работ. При этом чиновник уточнил, что данные услуги доступны как юридическим, так и физическим лицам.

По оценкам главы агентства, аудитория данных услуг составляет около 130 тыс. физических и юридических лиц в год.

Как сообщал УНИАН, Государственное агентство по вопросам электронного правительства, созданное в Украине в начале лета, планирует с 2015 года начать внедрять электронные услуги, которые затронут налоговую, экологическую, социальную сферы, а также намерено разработать программу развития электронного правительства в стране до 2020 года.

Справка УНИАН. Согласно постановлению Кабинета министров Украины от 4 июня 2014 года, правительство реорганизовало Государственное агентство по вопросам науки, инноваций и информатизации (Госинформнауки), образовав центральный орган исполнительной власти по реализации политики в сфере электронного управления – Госагентство по вопросам электронного правительства. Деятельность нового ведомства направляет и координирует Кабмин через вице-премьер-министра Украины – министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимира Гройсмана.

Ранее сообщалось, что в АП чиновники переходят на электронный документооборот.