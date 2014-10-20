Тарифы на электроэнергию для подогрева воды и отопления могут снизить на треть

Кабинет министров рекомендовал Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), снизить на 30% тариф на электроэнергию потребителям, отказавшимся использовать природный газ для подогрева воды и отопления.

Соответствующая инициатива содержится в постановлении Кабмина от 16 октября.

Согласно документу, правительство предлагает НКРЭКУ установить коэффициент 0,7 как к обычному тарифу для потребителей второго класса, так и к дифференцированным по времени суток тарифам. При этом потребитель должен обеспечить отдельный учет электроэнергии, используемой для отопления и подогрева воды.

Кроме того, правительство предлагает НКРЭКУ установить тариф на электроэнергию для населения, использующего электроотопительные установки, на уровне 23,7 коп. за кВт/ч. При этом максимальный объем электроэнергии, отпускаемый по такой цене, ограничивается 5 тыс. кВт/ч в месяц.

Также в документе отмечается, что НКРЭКУ должна разработать порядок компенсации потерь областным энергоснабжающим компаниям, связанных с поставкой электроэнергии по льготной цене.

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Как ранее сообщал УНИАН, Кабинет министров ставит задачу перед промышленными потребителями и предприятиями теплокоммунэнерго сократить использование природного газа в отопительный сезон 2014-2015 гг. на 30%, а для бюджетных организаций – на 10%.

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