Путин забрал себе госдачи оккупированного Крыма

Госдачи в оккупированном Россией Крыму, принадлежавшие ранее Управделами президента Украины, будут использоваться «для государственных нужд» РФ, передают "Новости Крыма".

Как сообщил пресс-секретарь управляющего делами президента России Виктор Хреков, сейчас «ведутся работы по принятию на баланс Управления делами президента РФ» нескольких объектов на полуострове. По его словам, планируется, что госдачи будут использоваться «для государственных нужд, например, для приема иностранных делегаций, проведения мероприятий».

Читайте такжеКонгрессмены США обвиняют РФ в намерении разместить носители тактического ядерного оружия в КрымуОн также отметил, что к ведению Управделами президента РФ не относятся резиденции первых лиц государства, поскольку помещениями для охраняемых персон занимается Федеральная служба охраны.

Нелегитимный Совет министров Крыма решил передать в безвозмездное пользование Управлению делами президента России несколько госдач, которые ранее находились в собственности Управделами президента Украины. Так, Управделами президента РФ будет распоряжаться Юсуповским дворцово-парковым комплексом (госдача номер 4) в поселке Кореиз, резиденцией «Дубрава -2» (охотничий домик в Крымском заповедном хозяйстве), резиденциями номер 5 и 7 в поселке Гаспра, «Государственной резиденцией номер 3 малая Сосновка».

Читайте такжеРоссия привлекла армию для обеспечения Крыма пресной водойВ апреле, во время «Прямой линии» президент России Владимир Путин говорил, что одна из крымских резиденций может быть передана правительству. «У меня там пока не будет никакой резиденции, - сообщил глава государства, - а вот правительству одну из резиденций я предложил». Путин, правда, обратил внимание на состояние объектов на полуострове: «Они, как правило, находятся все в плачевном состоянии, такое впечатление, что за последние 100 лет там никогда не ступала нога архитектора или строителя».

Структурам Управделами переходят и шесть санаториев: «Пивденный» в поселке Форос, «Зори Украины» в поселке Симеиз, «Гурзуфский» и «Нижняя Ореанда» недалеко от Ялты, «Алуштинский» и «Курпаты».

Хреков подчеркнул, что санатории будут использоваться по прямому назначению - для отдыха и проведения оздоровительных процедур. «В этих санаториях смогут проводить отпуска не только государственные служащие, но и все желающие», - заверил пресс-секретарь.

Нелегитимный глава Крыма Сергей Аксенов сообщил журналистам, что «госдачи будут использоваться по прямому назначению - высшие должностные лица государства будут их посещать».

По его словам, Юсуповской дворец, вероятно, будет открыт для посещения.

Кроме того, Управделами президента РФ нелегитимные крымские власти передали госконцерн «Национальное производственно-аграрное объединение «Массандра».