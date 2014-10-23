На модернизацию жилого фонда до 2020 года необходимо 1 трлн гривень

На модернизацию жилого фонда Украины до 2020 года необходимо 1 трлн грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал во время расширенного заседания Украинско-литовского и Литовско-украинского деловых советов в Киеве председатель Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Сергей Савчук.

По его словам, разрабатывается Национальный план по энергосбережению, который через два месяца будет вынесен на рассмотрение Кабинета министров.

"У нас 85% жилого фонда - это устаревший жилой фонд, и здесь мы будем концентрироваться на его модернизации. По нашим предварительным подсчетам, к 2020 году нам понадобится 1 трлн грн", - сказал Савчук.

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