В Украине упростили подачу декларации о начале строительства

Отныне сообщения и декларацию о начале выполнения подготовительных или о начале выполнения строительных работ можно зарегистрировать через Интернет с помощью вебсайта e-dabi.gov.ua.

Об этом сообщил председатель ГАСИ Украины Максим Мартынюк во время заседания круглого стола "От электронной услуги до электронного управления".

На первом этапе реализации проекта введено четыре пилотные электронные административные услуги: регистрация сообщения или декларации о начале выполнения подготовительных работ и регистрация сообщения или декларации о начале выполнения строительных работ.

"Мы хотим максимально упростить и сделать комфортным порядок получения гражданами услуг со стороны ГАСИ Украины. Когда система заработает, человек сможет, не выходя из дома, заполнить декларацию о начале выполнения строительных работ, которая автоматически будет направляться в соответствующий территориальный орган Госархстройинспекции. Причем весь путь прохождения документа можно отследить онлайн. Это в разы ускорит процесс оформления разрешительной документации, ликвидирует очереди в ЦПАУ и существенно снизит коррупционные риски ", - отметил председатель инспекции Максим Мартынюк.

Введение электронных админуслуг - совместный проект Государственного агентства по вопросам электронного управления Украины, Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины и Координатора проектов ОБСЕ в Украине.

Посол ОБСЕ в Украине Вайдатос Верба положительно оценил уровень внимания украинского правительства к внедрению электронных услуг. «Современные информационные технологии в государственном управлении могут создать своеобразный антикоррупционный барьер через внедрение прозрачных процедур, предоставляя возможность контроля за предоставлением услуг», - заявил Вайдатос Верба.

Александр Рыженко, председатель Государственного агентства по вопросам электронного управления Украины, сообщил о плане внедрения 10 приоритетных электронных услуг из перечня 20 базовых услуг Европейского союза до конца 2015 года. «Е-правительство позволит нам по-другому построить отношения между государством и гражданином, нивелировать негативное влияние бюрократии и самое главное - повысить качество принятия управленческих решений», - уверен Александр Рыженко.