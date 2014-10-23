Донетчине выделили более 60 млн гривень на водоснабжение и восстановление жилья

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал вице-премьер-министр Украины – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Гройсман.

«Правительство по инициативе Минрегиона перераспределило часть средств резервного фонда госбюджета в пользу восстановления поврежденной во время боевых действий инфраструктуры отдельных территорий Донецкой области», - написал Гройсман.

По его словам, 50,3 млн грн в виде субвенции получат местные бюджеты на восстановление систем централизованного водоснабжения и водоотвода, еще 10,5 млн грн будет направлено Донецкой облгосадминистрации для восстановления жилого фонда на территории Славянского городского совета. При этом Гройсман подчеркнул, что эти средства будут использованы для тех домов, которые нуждаются в безотлагательном ремонте.

Кроме того, вице-премьер сообщил, что правительство приняло решение о возможности использования средств резервного фонда госбюджета для восстановления объектов инфраструктуры, поврежденных или разрушенных в результате проведения АТО на Донбассе, а также для решения вопросов временно перемещенных лиц.

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Как сообщал УНИАН, с апреля текущего года Украина ведет на территории Луганской и Донецкой областей антитеррористическую операцию. В течение июля и августа украинские силовики освободили от террористов ряд городов региона и продолжают операцию. По состоянию на середину сентября объем восстановительных работ на востоке страны составлял по меньшей мере 12 млрд грн. Как подчеркивал глава правительства, каждый день войны стоит Украине 80 млн грн.