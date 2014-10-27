В России сотрудникам попавших под санкции госкомпаний рекомендуют не покидать страну - СМИ

В России ограничения на выезд за границу могут коснуться не только сотрудников силовых ведомств и спецслужб, но и менеджеров госкомпаний, попавших в санкционные списки США и Евросоюза, пишет "Коммерсант".

Пока, утверждают источники "Ъ" в турфирмах, такие рекомендации носят негласный характер, но в ряде структур сотрудники уже начали массово отказываться от забронированных поездок. Возможности посетить зарубежные страны по итогам года в целом могут лишиться примерно 4 млн силовиков и менеджеров, или 22% от всего выездного турпотока РФ.

Читайте такжеМеркель: "Мы не видим возможности вести речь об отмене санкций""Прямых указаний не выезжать за рубеж у работников госкомпаний нет, но в большинстве случаев они принимают решение провести отпуск в пределах страны, чтобы не раздражать невыездное начальство",— объясняет собеседник "Ъ".

После событий в Украине и начала противостояния с Западом руководство РФ ввело запрет на выезд силовиков за границу.

В середине апреля МИД России выступил с рекомендациями для всех россиян воздержаться от поездок в США и страны, заключившие с ними договор о взаимной выдаче. В общей сложности туристам не советовалось посещать более 100 стран. В их числе почти все популярные курортные направления и страны Европы. Несмотря на то что директива МИДа носила исключительно рекомендательный характер, прямой запрет на выезд за границу вскоре получили работники силовых ведомств. В частности, выезд был ограничен для руководителей всех уровней МВД.

Читайте такжеMoody's допускает введение Западом новых санкций против России Следом в такой же ситуации оказались сотрудники ФСО, МЧС и ФСКН (сотрудникам ФСБ выезд за рубеж запрещен еще с 2011 года). Решение о выезде сотрудника за границу каждый раз принимается в индивидуальном порядке, указывали сами сотрудники ведомств в обсуждениях на форумах.

В конце мая российским судьям и работникам судов рекомендовали не выезжать на отдых в страны, которые имеют с США договоры о взаимной выдаче.

Объявленные 12 сентября новые санкции Евросоюза и США против России оказались нацелены на различные сферы: если Брюссель в первую очередь расширил санкционный список за счет оборонных предприятий и официальных лиц, то Вашингтон ударил по экономике. В списке США теперь все российские госбанки

В "Газпроме", "Роснефти", "Газпром нефти", "Транснефти" говорят, что официальных или неофициальных запретов не было и не ожидается. Это же утверждает источник, знакомый с ситуацией в госбанках. Ничего не знает об ограничениях менеджер Объединенной авиастроительной корпорации, источник в "Росатоме" говорит, что порядок выезда не ужесточался. В Объединенной судостроительной корпорации и "Ростехе" воздержались от комментариев. Но один из собеседников "Ъ" уточнил, что на фоне западных санкций "ужесточаются требования к сотрудникам, у которых есть допуск к гостайне". Он поясняет, что теперь в ряде случаев разрешение на выезд в страны, поддержавшие санкции, получить сложнее.