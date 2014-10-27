В Украине долги по зарплате выросли на 35%

Задолженность по заработной плате в Украине в сентябре текущего года составила 1,93 млрд грн, что на 35,3% больше, чем в августе 2014 года, и на 156% больше, чем в начале текущего года, говорится в сообщении Государственной службы статистики.

По данным Госстата, в общей сумме задолженности по заработной плате 79% занимают долги экономически активных предприятий, 19% – компаний-банкротов, а остальное – неактивных предприятий.

Наибольший объем задолженности зафиксирован в промышленности – 1,01 млрд грн, на предприятиях транспорта, в почтовой и курьерской деятельности – 274,2 млн грн, в профессиональной, научной и технической деятельности – 114,5 млн грн, в строительстве – 96,2 млн грн. В сельском хозяйстве в сентябре задолженность по зарплате составила 19 млн грн.

Согласно статистике, в сентябре задолженность по зарплате в здравоохранении составила 139,8 млн грн, в образовании – 129,2 млн грн.

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Наибольшие долги по зарплате зафиксированы в Донецкой (640 млн грн), Луганской (366 млн грн), Киевской (123,3 млн грн) и Харьковской (109,5 млн грн) областях, наименьшие – в Черновицкой (4,8 млн грн) и в Закарпатской (4 млн грн) областях.

По данным Госстата, к 1 октября более 361 тыс. человек, работающих на экономически активных предприятиях, не получили заработную плату. Средняя сумма долга по заработной плате перед одним работником составляет 4 221 грн.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, в августе задолженность по заработной плате выросла на 24% и составила до 1,42 млрд грн.