В России впервые со времен мирового кризиса снизились реальные зарплаты

Средняя зарплата в России по итогам третьего квартала в реальном выражении сократилась на 0,3% год к году.

Такие данные были представлены в отчете НИУ-ВШЭ "Комментарии о государстве и бизнесе", пишет "Коммерсант".

За последние 14 лет аналогичное сокращение зарплат наблюдалось лишь во время острой фазы кризиса 2008-2009 годов, после него темпы роста всегда оставались положительными. Как указано в отчете, снижение темпов роста зарплат началось еще в 2013 году из-за стагнации и ухудшения показателей производительности труда. При этом одновременно из-за стабилизации цен на нефть сократились возможности опережающего роста их покупательной способности. Однако какое-то время процесс их сокращения компенсировался за счет повышения зарплат бюджетников в соответствии с инаугурационными указами президента.

По данным за август, околонулевые или отрицательные реальные темпы роста зарплат сложились в большинстве отраслей обработки, за исключением сферы производства нефтепродуктов, электрооборудования и кожевенных изделий. При этом в отраслях, давно страдающих от спада (например, в машиностроении), падение зарплат в реальном выражении достигло уже 3-4% год к году. Аналогичная картина наблюдается и в других отраслях реального сектора — добыче полезных ископаемых, в строительстве и инфраструктуре.

Читайте такжеЕвро в России впервые в истории поднялся выше 54 рублейКак указывают эксперты НИУ-ВШЭ, в 2015 году реальное падение зарплат составит до 1,9%, так как ни предприятия, ни бюджет не будут иметь возможности быстро повышать их в условиях возросших финансовых ограничений. Запланированная на 2015 год индексация зарплат в бюджетной сфере составит 5,5%, что ниже как текущей, так и прогнозируемой инфляции, растущей на фоне сохранения торговых санкций и продолжения девальвации рубля.

Более активное высвобождение работников в условиях подступающей рецессии будет способствовать усилению конкуренции на рынке труда, что также позволит работодателям "придерживать" зарплаты. В краткосрочной перспективе это приведет к сокращению реальных располагаемых доходов населения, снижению потребительского спроса и ухудшению структуры потребления. Последний фактор будет усилен за счет административного ограничения конкуренции на отдельных рынках — помимо санкционных продуктов оно, например, распространяется на рынок лекарств.