В Польше через 5 лет будет дефицит работников - Gazeta Wyborcza

Крупнейший западный сосед Украины, Польша, через 5 лет из-за демографического кризиса столкнется с дефицитом работников в стране, который, среди прочего, может быть компенсирован за счет создания более благоприятных условий для приезда в страну иностранцев, в частности украинцев.

Об этом пишет во вторник польская Gazeta Wyborcza, отмечая, что украинские граждане сейчас являются лидерами среди всех иностранцев, имеющих право легального пребывания в Польше.

По данным экспертов, на которых ссылается издание, в стране резко сокращается количество людей продуктивного возраста, и для того чтобы это компенсировать, ежегодно в Польшу, по некоторым оценкам, должно приезжать около 140 тысяч иностранцев.

По данным на конец прошлого года, в 38-миллионной стране разрешение на временное или постоянное место жительства имели более 120 тысяч иностранных граждан, около трети из них из Украины.

Газета замечает, что большинство поляков отрицательно относятся к идее, чтобы в Польшу приезжало и оставалось на постоянное жительство большое количество выходцев из Африки, Азии и Восточной Европы. Согласно результатам обнародованного в прошлом году опроса, такую идею поддержали лишь 20% опрошенных, а против было почти 70%.

"Сейчас мы смотрим на рынок труда с перспективы большой безработицы. Через 5 лет будет совсем иная ситуация. Будет недостаточно людей для работы, потому что уменьшается количество людей, которые могут быть на рынке труда, - количество людей, которые выходят из него в связи с достижением постпродуктивного возраста, не будет компенсироваться теми, кто на него входит. Тогда могли бы помочь иммигранты", - отмечает демограф из SGH Ирэна Котовска.

В сентябре 2014 года безработными в Польше были около 1,8 млн человек, или 11,5% продуктивного населения.

Издание отметило, что с мая этого года вступил в силу новый закон об иностранцах, упрощающий получение разрешения на пребывание и работу в Польше, но эксперты подчеркивают, что этого недостаточно, поскольку должна быть подготовлена также иммиграционная стратегия, которой на сегодняшний день не существует.

"Чтобы принимать иммигрантов, мы должны приспособить к ним все наши институты. Не говорю лишь об административных вопросах, но также о школах, системе здравоохранения", - отметила Котовска, подчеркнув, что сейчас польская власть не готова к массовому наплыву иммигрантов.

Газета тоже написала, что канцелярия польского президента практически завершила подготовку отчета на эту тему, но пока не обнародовала по политическим причинам. "Как бы это выглядело, если бы в условиях вооруженного конфликта один из наибольших союзников Украины неожиданно объявил, что, собственно, разработал план, каким образом будет принимать у себя ее граждан?", - заметила GW.

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Как сообщал УНИАН, Польша начала упрощать доступ на свой рынок труда еще в 2007 году из-за дефицита работников, возникшего после массового выезда в другие государства Европейского Союза польских граждан, которые могли там заработать больше, чем дома. По ранее обнародованным данным, за границей работали более 2 млн польских граждан, и их количество продолжало расти.

Собственно тогда польская власть ввела упрощенную систему трудоустройства для граждан стран, которые имеют непосредственную границу с Польшей, разрешив работать в стране шесть месяцев в году без официального разрешения. Больше всех упрощением воспользовались граждане Украины, которые с того времени получили более 1 млн заявок на работу от польских работодателей – более 95% таких заявок для всех иностранцев.

В первой половине этого года польские работодатели зарегистрировали для украинцев более 180 тысяч заявок на работу по упрощенной системе, что на 34% больше, чем за первые шесть месяцев 2013 года.