"Укрпочта" возобновила выплату пенсий в нескольких населенных пунктах Донбасса

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Согласно сообщению, «Укрпочта» возобновила выплату пенсий в городе Дебальцево Донецкой области, а также в населенных пунктах Станично-Луганского и Попаснянского районов Луганской области.

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Также предприятие начало выплату пенсий жителям населенных пунктов, которые перешли в подчинение Новоайдарского и Попаснянского районов Луганской области.

«Таким образом, задолженность по выплате пенсий перед жителями указанных районов погашена за несколько предыдущих месяцев», - отмечают в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, после аннексии Россией украинского Крыма, которой предшествовала военная оккупация полуострова и нелегитимный референдум о выходе Крыма из Украины, Россия не оставила попыток дестабилизировать ситуацию в Украине.

С апреля на территории Луганской и Донецкой областей орудуют вооруженные боевики, финансируемые РФ. Украина ведет антитеррористическую операцию на востоке страны. В связи с действиями боевиков на Донбассе в неподконтрольных украинской армии населенных пунктах была остановлена работа ряда почтовых отделений.

Ранее УНИАН сообщал, что "Укрпочта" возобновила переводы пенсий в аннексированный Крым.

Справка УНИАН. УГППС «Укрпочта» входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины и является национальным оператором почтовой связи в стране. «Укрпочта» предоставляет более 50 видов услуг в 14 тыс. отделений по всей Украине. Штат компании насчитывает более 98 тысяч сотрудников.