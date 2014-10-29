В России могут ввести новые квоты на работу для мигрантов

Российские ведомства предлагают в 2015 году ограничить занятость иностранных работников в сфере строительства, сельского хозяйства и транспорта, пишет газета «Известия».

Количество работающих в России мигрантов утверждается ежегодно постановлением правительства.

Как сообщается, в распоряжении издания оказались предложения по квотам на мигрантов от различных ведомств. Предлагается ограничить занятость иностранных работников в овощеводстве, строительстве и на транспорте – их количество не должно превышать 50% от общего числа сотрудников.

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«Путем установления такого ограничения в отдельных видах деятельности сельского хозяйства ведомство планирует поспособствовать снижению безработицы на селе, в том числе и молодежи», — пишет газета.

В строительстве и на транспорте квоты обосновываются также необходимостью повышения производительности труда и трудоустройства граждан России.

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