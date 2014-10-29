В Украине единый соцвзнос могут снизить до 23%

Парламентская коалиция, создаваемая по итогам прошедших 26 октября внеочередных выборов в Верховную Раду, намерена снизить единый социальный взнос до 23% с ныне действующих 37%.

«Снижение единого социального взноса до 23%. Расширение охвата социальным страхованием занятого населения», - сказано в проекте коалиционного соглашения, предложенном к обсуждению политической партией «Блок Петра Порошенко».

Также коалиция планирует объединить все фонды социального страхования в единый Фонд социального страхования на базе Пенсионного фонда, который будет обеспечивать выплату пенсий и всех прочих выплат в рамках социального страхования.

Кроме того, коалиция намерена создать Социальное агентство с соответствующими территориальными органами по реализации государственной социальной политики, в частности, по осуществлению государственных социальных выплат, предоставлению льгот, субсидий, компенсаций. Такое агентство будет создано путем реформирования Министерства социальной политики и структурных подразделений по соцзащите населения и по делам семьи местных государственных администраций и органов местного самоуправления.

Новая коалиция также планирует создать Службу занятости как центральный орган исполнительной власти, основной функцией которой будет предоставление услуг по трудоустройству. Что касается выплаты пособий по безработице, то их будет осуществлять Фонд социального страхования.

Согласно проекту, коалиция намерена урегулировать процесс предоставления льгот и соцвыплат и направлять их исключительно на незащищенные слои населения путем привязки таких выплат к доходам семьи.

Также в проекте коалиционного соглашения предусмотрено создание необходимой системы социальной защиты участников антитеррористической операции, расчет и внедрение социальных стандартов по всем видам социальных услуг, которые предоставляются государством, и развитие сети неприбыльных организаций, которые покрывают потребности социально незащищенных слоев населения.

Как сообщал УНИАН, ранее Фискальная служба выступила с инициативой уменьшить ставку единого социального взноса до 15% с существующего среднего показателя 37%. Также в службе считают, что необходимо ввести уголовную ответственность за неуплату ЕСВ. Прошлое правительство поддержало идею реформирования ЕСВ.

26 октября в Украине прошли внеочередные выборы в Верховную Раду. По состоянию на 9:48 утра среды, 29 октября, Центральная избирательная комиссия обработала 97,9% протоколов. Пятипроцентный барьер преодолевают следующие партии: «Народный фронт» - 22,17% голосов, партия «Блок Петра Порошенко» - 21,82%, «Объединение «Самопомич» - 11%, «Оппозиционный блок» - 9,36%, Радикальная партия - 7,44%, «Батькивщина» - 5,68%.

«Блок Петра Порошенко» инициировал переговоры о создании коалиции, к которым пригласил «Народный фронт», «Самопомич» и «Батькивщину».