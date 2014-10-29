У Порошенко хотят отменить согласование с профсоюзами приема на работу и увольнения

В частности, предлагается упростить механизм приема и увольнения работников по согласию сторон.

Об этом говорится в проекте коалиционного соглашения, предложенном к обсуждению политической партией «Блок Петра Порошенко».

Для упрощения процедуры приема и увольнения работников по согласию сторон коалиция предлагает не согласовывать эти действия с профсоюзами.

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Также, согласно документу, парламентская коалиция предлагает внедрить индивидуальный режим гибкого рабочего времени и возможность временного перевода работников на работу в другие предприятия.

Как сообщал УНИАН, 26 октября в Украине прошли внеочередные выборы в Верховную Раду. По состоянию на 9:48 утра среды, 29 октября, Центральная избирательная комиссия обработала 97,9% протоколов. Пятипроцентный барьер преодолевают следующие партии: «Народный фронт» - 22,17% голосов, партия «Блок Петра Порошенко» - 21,82%, «Объединение «Самопомич» - 11%, «Оппозиционный блок» - 9,36%, Радикальная партия - 7,44%, «Батькивщина» - 5,68%.

«Блок Петра Порошенко» инициировал переговоры о создании коалиции, к которым пригласил «Народный фронт», «Самопомич» и «Батькивщину».