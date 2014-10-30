Россияне могут остаться без импортных жизненно важных лекарств

Если цены на импортные лекарства, входящие в список жизненно важных, не будут индексироваться в России с учетом инфляции и резкого изменения курса валют, который наблюдается в последние полгода, то иностранные компании рассматривают возможность сворачивания поставок в РФ, пишут "Ведомости".

"Мы отменили или сократили заказы на производство лекарств из списка жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП) на заводах за рубежом», - рассказал «Ведомостям» топ-менеджер зарубежного производителя лекарств. По его словам, это может затронуть 15-20% продаж компании. Из-за существенного падения курса рубля производство таких лекарств нерентабельно, объясняет он. Только за октябрь доллар подорожал на 7,64%, евро — на 7,77%, с начала года — на 29,81% и на 19,56%, соответственно.

Читайте такжеВ России признались, что рост цен на продукты в 2014 году обгонит инфляциюНа жизненно важные лекарства, по данным DSM Group, приходится 34,3% коммерческого сегмента фармацевтического рынка (т. е. продажи лекарств в аптеках, его оборот в 2013 г. — 609 млрд руб.), из них импорт — это 77,5% в деньгах. Цены на препараты из списка регулирует государство: Минздрав по согласованию с Федеральной службой по тарифам (ФСТ) регистрирует предельные отпускные цены производителя, регионы устанавливают оптовые и розничные надбавки. Иностранные производители регистрировали цены, исходя из средневзвешенной цены ввоза препарата за второе полугодие 2009 г. и цен в 21 референтной стране. В 2010 г. цены были перерегистрированы в рублях. С тех пор они не пересматривались — действующая методика установления цен на жизненно важные лекарства не позволяет иностранным производителям это делать.

Читайте также"Роснефть" готовится к войне с Западом - предложила Путину пакет мер в ответ на санкцииНо с 2010 г. рубль по отношению к доллару и евро на 29 октября 2014 г. подешевел на 40% и 34%, соответственно: в 2010 г. средний курс доллара — 30,38 руб., евро — 40,22 руб. Если раньше компании могли компенсировать рост издержек на производство жизненно важных лекарств, повышая цены на лекарства не из списка, то теперь так не получится: доходы населения не растут, объясняет собеседник «Ведомостей». По данным DSM Group, с декабря 2013 г. по сентябрь 2014 г. жизненно важные лекарства подорожали в аптеках на 2,9%, на лекарства не из списка — на 8,8%. Для сравнения: за весь 2013 год — на 1 и 4,8%, соответственно.

Иностранные компании находятся в неравных условиях по сравнению с российскими, которые могут раз в год корректировать цены с учетом изменения расходов на производство, а также индексировать их на уровень инфляции, передала через представителя директор по корпоративным связям Pfizer в России Татьяна Смирнова. Если цены на лекарства, входящие в список ЖНВЛП, не будут индексироваться с учетом инфляции и резкого изменения курса валют, который наблюдается в последние полгода, то Takeda рассматривает возможность остановить или сократить поставки убыточных продуктов, заявил гендиректор «Takeda Россия» Андрей Потапов.