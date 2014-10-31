Средняя зарплата в Украине выросла на 3% - до 3481 грн

Показатель средней заработной платы в Украине в сентябре вырос на 3% в сравнении с августом - до 3481 грн, сообщила Государственная служба статистики.

Традиционно зарплаты значительно выше среднего зафиксированы в авиатранспорте – 12872 грн, финансовой и научной сферах - 6671 грн и 5439 грн соответственно. Наименьший показатель – в почтовой и курьерской деятельности -1881 грн и в сфере временного размещения и организации питания – 2307 грн. Также ниже среднего оказалась зарплата бюджетников – учителей и медиков - 2761 грн и 2393 грн соответственно.

Читайте такжеВ России впервые со времен мирового кризиса снизились реальные зарплатыВ региональном разрезе показатель средней зарплаты вырос в Кировоградской и Закарпатской областях (на 1,8% и 1,3% соответственно), а в Тернопольской и Ивано-Франковской, наоборот, уменьшился на 3,9%.

Как сообщал УНИАН, в августе средняя заработная плата в Украине составляла 3370 грн.