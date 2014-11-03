Кабмин снял ограничения на зарплаты военнослужащих - участников АТО

Об этом говорится в постановлении правительства №578. Меры по экономии госсредств и недопущению бюджетных расходов не распространяются на определение максимального размера месячного денежного обеспечения (заработной платы), которое насчитывается военнослужащим и руководящему составу органов внутренних дел, Государственной службы специальной связи и защиты информации (руководителям летного, летно-подъемного, инженерно-технического состава авиации Национальной гвардии и Государственной пограничной службы), которые принимают участие в АТО, осуществлении мероприятий по обеспечению правопорядка на государственной границе, отражении вооруженного нападения на охраняемые объекты и освобождении этих объектов в случае захвата или попытки насильственного завладения оружием, военной техникой, за соответствующий месяц начиная с 1 мая 2014.

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Ранее Минсоцполитики отмечало, что статус участника боевых действий могут получить около 5-6 тыс. бойцов, которые были мобилизованы и воевали в зоне антитеррористической операции на востоке страны.