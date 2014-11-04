Минсоцполитики назначило материальную помощь 45 тыс. семей переселенцев

Министерство социальной политики Украины в рамках выполнения правительственного решения о предоставлении адресной материальной помощи вынужденным переселенцам из Автономной Республики Крым и зоны проведения антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях, взяло на учет 68,6 тыс. семей–переселенцев (порядка 120 тыс. человек) и назначило адресную помощь 44,88 тыс. таких семей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минсоцполитики, из общего количества взятых на учет семей за помощью обратились 63,4 тыс. семей.

По решению правительства, ежемесячная адресная помощь выделяется для покрытия расходов на проживание и оплату жилищно-коммунальных услуг. Помощь будет выплачиваться в следующих размерах: для нетрудоспособных (пенсионеры, инвалиды, дети) – 884 грн на человека (члена семьи); для трудоспособных – 442 грн на человека (члена семьи). Общая сумма помощи на семью будет рассчитываться как сумма размеров помощи на каждого члена семьи и не может превышать 2 тыс. 400 грн.

Механизм выплаты ежемесячной адресной помощи предусматривает, что трудоспособный человек не должен стать иждивенцем государства. Если в составе семьи, которой будет назначена денежная помощь, есть люди трудоспособного возраста, которые в течение двух месяцев со дня назначения выплаты помощи не трудоустраивались, в том числе при содействии государственной службы занятости, или находятся в трудовых отношениях с работодателями на временно оккупированной территории Украины или в районах проведения АТО, но фактически не работают, размер помощи для них на следующие два месяца уменьшается на 50%, а на дальнейший период помощь прекращается.

Украинские и международные ведомства регулярно информируют о количестве переселенцев. По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в Украине официально зарегистрировано более 380 тыс. вынужденных переселенцев из Крыма и зоны проведения АТО. По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Валерии Лутковской, общее количество переселенцев составляет почти 400 тыс. человек. По информации ООН, в Украине 402 тыс. внутренних переселенцев и 427 тыс. – беженцев в соседние страны.

После проведения незаконного референдума в Крыму и аннексии полуострова Россией с апреля текущего года на территории Луганской и Донецкой областей орудуют вооруженные боевики, в том числе финансируемые Россией. С апреля текущего года в Донецкой и Луганской областях ведется антитеррористическая операция.