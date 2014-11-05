Долги по зарплате в оккупированном Крыму за месяц выросли на 19%

В течение сентября в оккупированном Крыму сумма невыплаченной заработной платы увеличилась на 19% до 232,2 млн рублей. Об этом сообщает информационное агентство "е-Крым".

По данным Службы статистики Крыма, из общей суммы долга 58,1% приходится на экономически активные предприятия.

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