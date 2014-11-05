Долги по зарплате в оккупированном Крыму за месяц выросли на 19%
16:40, 05 ноября 2014Соцполитика
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Не получили заработную плату 8,2 тыс. работников экономически активных предприятий, каждый работник не получил в среднем 16 тыс. 466 рублей.
В Крыму задерживают выплаты зарплат / Фото УНИАН
В течение сентября в оккупированном Крыму сумма невыплаченной заработной платы увеличилась на 19% до 232,2 млн рублей. Об этом сообщает информационное агентство "е-Крым".
По данным Службы статистики Крыма, из общей суммы долга 58,1% приходится на экономически активные предприятия.
Читайте такжеНацбанк запретил перемещение российских рублей через границу оккупированного КрымаНа 1 октября своевременно не получили заработную плату 8,2 тыс. работников экономически активных предприятий, каждый работник не получил в среднем 16 тыс. 466 рублей.
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