Денисова хочет побороть «пенсионный туризм» в зоне АТО

В Пенсионный фонд Украины обратилось свыше 247,8 тыс. внутренне перемещенных лиц-пенсионеров для перевода пенсий за пределы своего постоянного места жительства. Об этом сообщила министр социальной политики Людмила Денисова на брифинге во время пресс-дня правительства для представителей региональных и общегосударственных СМИ.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ, по ее словам, больше всего таких обращений от пенсионеров в Харьковской и Запорожской областях.

Министр напомнила, что согласно постановлению Кабинета министров, отныне для получения пенсии и социальной помощи внутренне перемещенным лицам необходимо обязательно зарегистрироваться в управлении соцзащиты и получить справку, что они являются внутренне перемещенными лицами и проживают за пределами зоны АТО или временно оккупированных территорий.

«Я объясню, почему сегодня возникла необходимость вести учет внутренне перемещенных лиц: потому что сейчас возникло такое явление как «пенсионный туризм». То есть люди просто выезжают, получают пенсию за пределами этого региона, а затем возвращаются, и мы не знаем, кто эти люди, почему они возвращаются в зону АТО и в каких они событиях задействованы», - заметила Денисова.

Она отметила, что после обнародования постановления необходимо в месячный срок стать на учет. «Если в месячный срок они не обратятся и не получат такую справку, они не получат пенсий и социальных выплат», - сказала Денисова.

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Также Денисова подчеркнула, что единственная информационная база данных о принятых на учет внутренне перемещенных гражданах надежно защищена, поэтому распространение информации о людях, которые становятся на учет, недопустимо. Она напомнила, что правительство своим решением от 1 октября ввело единый учет внутренне перемещенных лиц из Крыма и районов проведения АТО. После принятия на учет внутренне перемещенным гражданам из Крыма и зоны АТО будут выдаваться соответствующие справки.

«Уже создана единая информационная база данных о принятых на учет внутренне перемещенных лицах. Информационная база надежно защищена. Знаю, что люди не становятся на учет из-за того, что такая информационная база якобы будет общедоступной, и все данные будут распространяться, в частности и через Интернет. Это не так. Вся база формируется по защищенным каналам, поэтому переживать незачем», - уверила Денисова.

Министр отметила, что по состоянию на 7 ноября 2014 года размещено 452 тыс. 952 внутренне перемещенных лица (169 тыс. 250 семей). На сегодняшний день в органы социальной защиты обратилось за получением государственной социальной помощи 272 тыс. 861 временно перемещенное лицо.

Она также напомнила, что денежная помощь устанавливается в размерах, исходя из 884 грн на нетрудоспособное лицо – это пенсионеры, инвалиды, дети, а также 442 гривни для трудоспособных лиц. При этом общий размер помощи не может превышать 2,4 тыс. грн на семью. Помощь рассчитана максимум на 6 месяцев. Предусмотрено, что уже после двух месяцев со дня обращения трудоспособные переселенцы должны найти работу, а в противном случае помощь будет сокращена вдвое.