В минувшем курортном сезоне в оккупированном Россией Крыму не работала треть объектов санаторно-курортного и гостиничного хозяйства.

Об этом на заседании нелегитимного комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму сообщил "первый заместитель министра курортов" АРК Игорь Котляр, передают "Новости Крыма".

«В текущем сезоне из 825 коллективных средств размещения – гостиничных и санаторно-курортных учреждений – работало 540», - сообщил нелегитимный замминистра.

По его словам, часть объектов не обладала статусом отдельного юридического лица, некоторые не нашли средств, чтобы подготовиться к открытию. «Многие здравницы вошли в этот сезон, особенно это касается детских здравниц, совсем не приспособленными к российским нормам и требованиям, которые предъявляет Росздравнадзор», - отметил Котляр.

Читайте также​В аннексированном Крыму установлен прожиточный минимум на уровне 5786 рублейПараллельно шла национализация санаторно-курортных учреждений и, по словам "замминистра", часть из них не могли самостоятельно обеспечить загрузку в сезон. Минкурортов и Ростуризм разработали программу адресной загрузки, в которой участвовали порядка 125 учреждений на 44 тыс. койко-мест.

«Национализированные санаторно-курортные учреждения мы закрепляли за различными госкорпорациями, ведомствами, структурами, промышленными предприятиями РФ, чтобы они заполняли их, - пояснил Котляр. - Загрузка составляла более 55%».

Всего по состоянию на середину ноября в оккупированном Крыму

отдохнули 3,3 млн человек. По итогам года нелегитимное Минкурортов ожидает 3,5 млн туристов.