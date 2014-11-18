В Госстате убеждают, что безработица в Украине снизилась до 1,5%

Уровень безработицы в Украине в октябре снизился по сравнению с сентябрем на 0,1% - до 1,5%, сообщила Государственная служба статистики Украины.

В абсолютных цифрах количество безработных составило в октябре 402,7 тыс. человек, что на 16 тыс. меньше, чем месяцем ранее. Количество безработных, получающих пособие, составило 307,9 тыс. человек. При этом средняя выплата по безработице в октябре составила 1 199 грн, что на 45 грн больше, чем в сентябре.

Конкурс на одну вакансию в октябре составил 7 человек на место. В сентябре этот показатель составлял 8 человек на одно вакантное место.

Читайте такжеРынок труда в Украине за год упал на 20-25% - экспертКак сообщал УНИАН, по информации Госстата, уровень безработицы в Украине в течение июля-сентября установился на уровне 1,6%.

В то же время, по методологии Международной организации труда (МОТ) в первом полугодии текущего года уровень безработицы в нашей стране составил 9% от общего количества экономически активного населения трудоспособного возраста. По итогам 6 месяцев прошлого года этот показатель составлял 8,1%.