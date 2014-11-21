Депутаты Госдумы заморозили более 300 млрд рублей из пенсий россиян

Нижняя палата парламента приняла сразу во втором и третьем чтениях закон о заморозке пенсионных накоплений.

Как сообщает "Дождь", соответствующий документ опубликован на сайте Думы.

За продление моратория на передачу накопительной части пенсии в негосударственные пенсионные фонды проголосовали в третьем чтении 235 депутатов.

Согласно этому закону, в бюджет Пенсионного фонда России из федерального бюджета будет переведено на 307,4 млрд рублей меньше. Это произойдет посредством уменьшения трансфера на обязательное пенсионное страхование. В пояснительной записке к документу говорится, что «продление маратория не уменьшит объем пенсионных прав застрахованных лиц», а пенсии будут индексироваться в соответствии с действующим законодательством.

Сообщения о том, что правительство собирается заморозить пенсионные накопления, начали поступать еще в августе 2014 года. Тогда кабинет министров не исключал полной отмены накопительной части пенсии.

Читайте такжеРоссия решила потратить 55 млрд рублей на строительство железной дороги в обход УкраиныДо этого министр экономического развития Силуанов говорил, что мораторий не будет продляться еще на один год. По его словам, в 2015 году средства в негосударственные пенсионные фонды должны будут поступать. СМИ также писали, что полученные от накопительной части пенсии пойдут на развитие Крыма.

Первоначально заморозить пенсионные накопления решили в сентябре 2013 года, когда искали дополнительные деньги на высокотехнологичную медицину и детские сады.