Переселенцам дали месяц на регистрацию для получения соцвыплат

Об этом сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров со ссылкой на Министерства социальной политики.

В сообщении отмечается, что социальные выплаты, которые были назначены или продлены переселенцам до вступления в силу соответствующего постановления, осуществляются по фактическому их месту проживания (пребывания) в случае выдачи им до 31 декабря 2014 года справки о взятии на учет.

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Постановлением правительства № 637 «Об осуществлении социальных выплат лицам, которые перемещаются с временно оккупированной территории Украины и районов проведения антитеррористической операции» предусмотрено, что назначение и продолжение выплаты пенсий (ежемесячного пожизненного денежного содержания), пожизненных государственных стипендий, всех видов социальной помощи и компенсаций, материального обеспечения и предоставления социальных услуг за счет средств государственного бюджета и фондов общеобязательного государственного социального страхования переселенцам осуществляются по месту пребывания таких лиц на учете, что подтверждается соответствующей справкой.

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«Напомним, что лицам, которые перемещаются из Крыма или районов проведения АТО, для получения справки о взятии на учет необходимо обратиться в территориальное управление социальной защиты населения по фактическому месту проживания (пребывания)», - говорится в сообщении. Адреса территориальных управлений социальной защиты населения можно найти на веб-сайте Минсоцполитики (mlsp.gov.ua).