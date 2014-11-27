Средняя зарплата в Украине выросла до 3 тысяч 509 гривень

Показатель средней заработной платы в Украине в октябре вырос на 0,8% по сравнению с сентябрем - до 3 509 грн, сообщила Государственная служба статистики.

Традиционно зарплаты значительно выше среднего зафиксированы в авиатранспорте – 13 341 грн, финансовой и научной сферах - 7 187 грн и 5 853 грн, соответственно. Наименьший показатель – в медицине - 2 426 грн, и в почтовой и курьерской деятельности - 2 635 грн. Также ниже среднего остается зарплата в образовании – 2 757 грн.

Читайте такжеДолги по зарплате в Украине увеличились до 2,2 млрд гривеньВ региональном разрезе средняя зарплата больше всего выросла в Донецкой (на 5,9%), Черкасской (на 2,6%) и Запорожской (на 2,5%) областях. Самое значительное падение зарплаты в октябре произошло в Луганской области – на 7,1%.

Как сообщал УНИАН, в сентябре средняя заработная плата в Украине составляла 3 481 грн, что на 3% больше августовского показателя.