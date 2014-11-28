Трудовые мигранты за год перечислили в Украину $9 млрд

Украинские трудовые мигранты в 2013 году перечислили на родину 9 млрд долларов, говорится в докладе специалистов Всемирного банка, сообщает Радио ООН.

Специалисти ВБ также прогнозируют, что конфликт в Украине и санкции в отношении российской экономики могут повлиять на объемы денежных переводов в странах Европы и Центральной Азии.

Между тем, по данным ВБ, в 2014 году число денежных переводов трудовых мигрантов в развивающиеся страны увеличится на 5%.

«В прошлом году объем денежных переводов в развивающиеся страны составил 413 млрд долл. По нашим прогнозам, в нынешнем году эта цифра достигнет отметки в 435 млрд долл. Должен напомнить, что это только официально задокументированные данные. Сюда не входят объемы денежных переводов по неофициальным каналам», - сказал старший экономист Всемирного банка Дилип Ратха.

Читайте такжеПремьера Британии раскритиковали за провал иммиграционной политикиПятерку лидеров по поступлениям денежных переводов мигрантов (в процентах от ВВП) возглавил Таджикистан (42%), на втором месте – Кыргызстан (32%), на четвертом – Молдова (25%).

В денежном выражении лидером по переводам является Индия с показателем в 71 млрд долл., вторую строчку занимает Китай (64 млрд долл.), а Украина занимает десятое место (9 млрд долл.).

В абсолютных цифрах объем денежных переводов мигрантов по всему миру, включая переводы в страны с высоким уровнем доходов, составит в этом году 582 млрд долл., а в 2015 году – 608 млрд долл., прогнозирует ВБ.