Во Франции бьет рекорды число безработных

Число безработных во Франции в октябре 2014 года выросло до рекордно высокого уровня.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на MarketWatch, подчеркивая, что количество безработных в прошлом месяце было отмечено в каждой возрастной категории.

Количество зарегистрированных безработных в прошлом месяце достигло 3 460 900 человек. Этот показатель выше сентябрьского уровня на 0,8%, выше уровня октября 2013 года - на 5,5%.

Число безработных во Франции выросло более чем на 500 тыс. человек с момента прихода к власти президента Франсуа Олланда в мае 2012 года, несмотря на стремление властей поддержать занятость за счет ряда инициатив, в частности, создание рабочих мест для молодежи и сокращение налогов на рабочую силу.

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По оценкам правительства Франции, ВВП страны увеличится всего на 0,4% в этом году.

Напомним, социологические опросы показывают, что действия президента Франции Франсуа Олланда одобряют только 16% французов.