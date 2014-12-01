Киев прекратил выплачивать пенсии на оккупированных боевиками территориях Донбасса

Украинская власть с сегодняшнего дня приостановила выплату пенсий гражданам на оккупированных боевиками территориях Донбасса.

В начале ноября Кабинет министров Украины принял постановление о финансировании бюджетных учреждений и осуществлении социальных выплат населению тех районов Луганской и Донецкой областей, которые не подконтрольны украинской власти. В правительстве отметили, что гражданам дали время до 1 декабря.

Если пенсионер хочет и дальше получать пенсию - он должен уехать на контролируемую территорию, зарегистрироваться как переселенец, жить там и получать соцвыплаты. Если же не уедет - пенсию ему начислят, но получить он ее сможет только тогда, когда его регион будет освобожден.

Как заявил на заседании правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк, до тех пор, пока часть территории Донецкой и Луганской областей будет контролироваться самозванцами, центральный бюджет не будет туда направлять деньги.

Читайте такжеПереселенцам из зоны АТО не будут платить пенсии и стипендии без спецсправки«Уйдут с территории Донецка и Луганска российские террористы, мы вернем контроль над территориями и выплатим персонально каждому человеку ту социальную льготу, на которую он имеет право. Сегодня платить деньги на этой территории, означает, что деньги не дойдут до людей, их украдут российские бандиты, и это ничто иное как прямая поддержка российского терроризма», - сказал глава правительства.

Он напомнил, что в соответствии с минскими договоренностями, Россия должна была прекратить поддержку террористов, а Украина - восстановить контроль над территориями. «Выполните договоренности, очистите территорию от этой заразы, которую вы завезли, и не делайте людей заложниками своих имперских амбиций, потому что люди страдают», - сказал Яценюк.