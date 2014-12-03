Россиянам могут запретить работать не по специальности

Госдума РФ до конца года может принять поправки к Трудовому кодексу (ТК) о введении обязательного применения профессиональных стандартов — то есть требований к работникам по уровню образования, стажу работы и набору умений, пишет в среду газета "Коммерсант".

С 2016 года соответствовать им должны будут сотрудники госсектора, а с 2020 года — все остальные. Уже зарегистрированные стандарты касаются, в том числе, сотрудников СМИ, часть которых не сможет работать без профильного образования.

О том, что профстандарты (описывают необходимую квалификацию работников) "должны стать обязательными для государственных организаций", заявил 9 декабря 2013 года Владимир Путин.

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В июне 2014 года правительство внесло в Госдуму поправки в гл. 31 Трудового кодекса (о подготовке работников) об обязательном применении профстандартов в госсекторе. В первом чтении они были приняты в сентябре.

Глава комитета по труду и соцполитике Ольга Баталина заявила изданию, что "проект был существенно доработан комитетом и будет рассмотрен ко второму чтению на следующей неделе".

В ТК появится отдельная статья 195.2, описывающая применение работодателями профстандартов. Они станут обязательными для государственных внебюджетных фондов, государственных и муниципальных учреждений и организаций, более 50% которых находятся в государственной или муниципальной собственности с 1 января 2016 года.

В Минтруде это объясняют тем, что "госсектор стандартно во всех сферах первый", и с него нужно начинать вводить новые требования.

С 1 января 2020 года применять профстандарты будут обязаны все работодатели. В каком порядке будут приводить в соответствие со стандартами действующих сотрудников, в проекте не уточняется.

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По словам чиновников Минтруда, сейчас Минюст зарегистрировал 199 профстандартов, к концу года их должно стать 350. Летом уже были зарегистрированы стандарты "корреспондент СМИ" и "редактор СМИ".

Последние делятся на два типа. Одни должны заниматься "работой над содержанием публикаций" (от выбора тем до редактирования), у них должен быть опыт "не менее шести месяцев работы корреспондентом" и степень бакалавра "в области СМИ".

Второй тип должен заниматься "организацией работы" редакции (от разработки проектов до "установления и поддержания контактов с внешней средой") и иметь трехлетний опыт репортерской или редакторской работы.

К репортерам же требований по опыту работы и образованию (кроме того, что оно должно быть высшим) нет. Но во всех случаях есть указание на "необходимый" набор "трудовых действий", "необходимых" умений и знаний. Так, для корреспондента это "достоверные источники информации", "правила охраны труда".