Госдума России недовольна властями оккупированного Крыма

"Правительство" оккупированного Россией Крыма направило на имя председателя Госдумы РФ Сергея Нарышкина список вопросов, нуждающихся в регулировании на федеральном уровне. Ранее нелегитимный глава Крыма Сергей Аксенов просил продлить переходный период до 2016 г., но Москва отказала и, по словам источника «Ведомостей» в Госдуме, предложила вместо этого сформулировать конкретные предложения об изменении федеральных законов. В итоге Нарышкину отправили список из 16 предложений — от продления сроков перерегистрации юрлиц до сохранения льготных условий для поступления крымчан в российские вузы.

Читайте такжеРоссия отклонила прошение Аксенова: "переходный период" продлевать не будутРанее "крымские власти" пытались вносить в Думу собственные законопроекты, ни один из которых пока одобрен не был.

Крымские законопроекты имеют двойную процедуру согласования и политическую подоплеку с точки зрения процедуры принятия, поясняет источник в конституционном комитете, где лежит несколько крымских инициатив, включая нашумевший проект об «индульгенции» для бойцов местной самообороны, который, по словам источников в комитете, едва ли будет принят.

«Крымчане не привыкли жить в вертикальном государстве, они думали, что они субъекты законодательной инициативы. В Думе считают, что такого не бывает — посылать инициативы, не согласовывая их», — говорит политолог Дмитрий Орешкин.