Кабмин намерен уменьшить размер единого соцвзноса с 41% до 15%

Об этом заявил в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

"Нам нужно идти на радикальные, но правильные шаги. Наша цель - уменьшение единого социального взноса с 41% поэтапно до 15%", - сказал Яценюк.

По словам премьер-министра, такая мера направлена на стимулирование вывода зарплат из тени, поскольку существенно сокращает налоговую нагрузку на фонд оплаты труда.

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Яценюк также отметил, что планируемое сокращение ЕСВ вызвало дискуссии с международными партнерами и кредиторами в связи с уменьшением доходной части госбюджета. Однако, по словам премьера, позиция правительства состоит в том, что объем выведенных таким образом из тени зарплат существенно расширит базу налогообложения и компенсирует уменьшение ставки налога.

Как сообщал УНИАН, парламентская коалиция планирует в 2015 году реализовать налоговую реформу, которая будет включать уменьшение основных налоговых ставок и сохранение упрощенной системы налогообложения.