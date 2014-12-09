Правительство намерено разработать новый Трудовой кодекс

Кабинет министров Украины в рамках реализации новой экономической политики намерен разработать новый Трудовой кодекс, который позволит сделать конкурентным рынок труда, а также защитит права работников и работодателей, заявил в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

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«Нельзя обойти трудовое законодательство, потому что страна может быть конкурентной только тогда, когда правильно отрегулирован рынок труда. Украина примет новый Трудовой кодекс, который будет конкурентным, эффективным и даст возможность работнику и работодателю получить максимальную пользу, а также приведет сюда инвестора», - сказал Яценюк.

При этом министр социальной политики Павел Розенко отметил, что проект нового Трудового кодекса может быть представлен в парламенте уже в первом квартале 2015 года.