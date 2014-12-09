Яценюк намерен ввести адресную социальную помощь

Кабинет министров Украины в рамках реализации новой экономической и социальной политики намерен оптимизировать социальные выплаты и внести в парламент проект закона об адресности и монетизации льгот, заявил в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

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«Нам необходимо оптимизировать социальные выплаты. Это означает, что тот, кто их должен получить – будет их получать, а тот, кто назначил их себе незаконно – перестанет их получать, – сказал Яценюк. - Адресность и монетизация льгот. В парламент направляется законопроект об адресности льгот».