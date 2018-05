Разрыв в доходах между богатыми и бедными достиг максимума за последние 30 лет

Это негативно сказывается на их экономическом росте, поскольку у детей из бедных семей ограничены возможности получить образование, говорится в докладе ОЭСР, передают "Ведомости" со ссылкой на Financial Times.

В ОЭСР входит 34 страны. В основном это наиболее богатые члены ЕС, а также США, Канада, Австралия, Швейцария, Япония и некоторые другие. У 10% наиболее обеспеченных слоев населения стран ОЭСР доходы сейчас в среднем в 9,5 раза больше, чем у 10% наименее обеспеченных. В 1980-х гг. это соотношение было 7 к 1.

ОЭСР проанализировала, как изменение в неравенстве доходов в 1985-2005 гг. повлияло на экономический рост стран в 1990-2010 гг. Сильнее остальных от увеличившегося неравенства пострадали Новая Зеландия и Мексика, где рост ВВП мог бы быть более чем на 10 процентных пунктов больше. В Великобритании, Норвегии и Финляндии он был бы больше почти на 9 процентных пунктов, а в США, Италии и Швеции — на 6-7 процентных пунктов. Однако во Франции, Испании и Ирландии увеличение неравенства даже немного поспособствовало росту ВВП, гласят расчеты ОЭСР.

Читайте такжеПоловина глобальных доходов приходится на 8% населения

В докладе организации сказано, что в странах с более сильным неравенством образование у детей из бедных семей обычно хуже, чем в странах с меньшим неравенством. Это позволяет предположить, что росту экономики мешает большее число людей с недостаточной квалификацией, считает заместитель директора ОЭСР по занятости, труду и социальным вопросам Марк Пирсон. Поэтому, по мнению исследователей, правительства должны обеспечивать детей из бедных семей возможностью получить хорошее образование и поддерживать безработных.

Вывод ОЭСР о том, что рост неравенства вредит экономике, соответствует результатам, которые были получены ранее в этом году в аналогичном исследовании Международного валютного фонда, отмечает Financial Times. Но Пол Кругман, лауреат Нобелевской премии по экономике, критикует статистические выводы о взаимосвязи неравенства и экономического роста. «Я скептично отношусь к предположению, что неравенство плохо отражается на (экономических - ред.) результатах. Я не отрицаю этого полностью, но беспокоюсь, что доказательства, подбираемые для некоторых популярных публикаций, не столь убедительны, как хотелось бы», — писал Кругман в декабре в своем блоге в The New York Times.