Кабмин хочет повысить пенсионный возраст мужчинам и женщинам до 65 лет

Также в Минфине планируют ограничения выплаты пенсий работающим пенсионерам до 90%назначенной пенсии, но не ниже размера прожиточного минимума установленного для лиц, утративших трудоспособность.

Об этом говорится в рекомендациях по изменению в законодательство, подготовленных Министерством финансов Украины, с целью оптимизации расходов из госбюджета.

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Документом также предлагается приостановить индексацию пенсий до стабилизации экономики Украины. В министерстве посчитали, что это позволит сэкономить около 2,8 млрд гривен, сообщает ZN.ua.

Кроме того, Минфин хочет осуществить перерасчет пенсии с применением процента от суммы перечисленных в Пенсионный фонд Украины страховых взносов, а не от заработной платы.

Предусматривается замораживание размера средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и назначаются пенсии, на уровне 2014 года. В министерстве Наталии Яресько уверены, что это будет способствовать восстановлению социальной справедливости в части сокращения разрывов в размерах пенсий, которые обусловлены годом выхода на пенсию. Эта норма может коснуться 446,7 тыс. украинцев и позволит сэкономить 394 млн. гривен.

Ведомство предложило урегулировать вопрос относительно повышения пенсионного возраста и страхового стажа, необходимого для назначения пенсии, для лиц, которые имеют право на льготную пенсию и пенсию за выслугу лет, в связи с тем, что пенсионное обеспечение указанных категорий граждан не было усовершенствовано во время осуществления пенсионной реформы в 2011 году. Так, льготный пенсионный возраст может повыситься для женщин - на 10 лет, для мужчин - на 5 лет, а необходимый стаж, дающий право на пенсию за выслугу лет может повыситься на 7 лет. По подсчетам чиновников реальная экономия от таких действий может составить 531,8 млн привень.

Предлагается также пересмотреть минимальный размер пенсии в случае потери кормильца, которые назначаются членам семей военнослужащих и правоохранителей, в части выплаты такой пенсии в двухкратном размере прожиточного минимума исключительно семьям лиц, которые погибли защищая Родину. Речь идет об отмене пенсий по потере кормильца для членов семей военнослужащих, которые не являются участниками АТО и инвалидами войны. Экономия в таком случае может составить 893,3 млн гривен.

Документ предусматривает ограничение права на получение привилегированных пенсий для новых пенсионеров.

Предлагается снизить размер пенсии, назначенной по специальным законам с 70 % до 60% заработной платы. В среднем уменьшение пенсии государственного служащего составит около 373 гривен, а народного депутата - около 1000 гривен. Также заморозить перерасчет специальных пенсий в случае повышения заработной платы работающим государственным служащим и приравненным к ним лицам. Это будет касаться 165,3 тысяч украинцев, а реальная экономия составит 34,4 млн. гривен.

Кроме того, Министерство финансов хочет осуществлять доплаты к пенсии детям войны в порядке и размерах, установленных Кабинетом министров Украины. Таким образом ведомство планирует сэкономить почти 3,5 млрд гривен.