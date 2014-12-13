Министр: Повышение пенсионного возраста - путь в никуда

Об этом в эфире телеканала СТБ заявил министр социальной политики Украины Павел Розенко, пишет Gazeta.ua.

"В интернете сейчас гуляет масса документов, масса материалов. Это даже не документы, это какие-то рабочие моменты, которые сейчас обсуждаются", - отметил Розенко.

Министр подчеркнул, что повышение пенсионного возраста не поможет провести пенсионную реформу.

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"Я, как эксперт, говорю о том, что повышение пенсионного возраста – это путь в никуда. Он ничего не дает для пенсионной системы", – сказал он.

Глава министерства также заверил, что не будет уменьшения пенсий.

"При назначении пенсий правительство планирует применить другие принципы начисления", - отметил Розенко, уточнив что речь идет об унификации пенсионного законодательства и справедливом подходе в определении размеров пенсионных выплат.

"Поверьте, мы не будем проводить реформы путем шоковой терапии для общества. Если будут назревать какие-то решения, они будут осуществляться постепенно", - заявил министр, добавив, что будет информировать общество о каждом шаге, который делает Кабмин.