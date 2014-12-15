Пенсионный фонд может снова возглавить Алексей Зарудный

«Решение о назначении главы Пенсионного фонда будет принимать Кабинет министров Украины, но я, как министр, имею право подавать кандидатуры на эту должность. Я свое ходатайство (о назначении Алексея Зарудного - УНИАН) подал, - сказал министр. – Надеюсь, мое представление Кабмин поддержит».

Розенко подчеркнул, что Зарудный – не новый человек в системе Пенсионного фонда и имеет большой потенциал. «Это не случайный человек и не парашютист, пришедший неизвестно откуда», - отметил министр.

При этом он сказал, что новый глава ПФУ бесспорно будет одним из тех, кто начнет преобразования в пенсионной системе страны, заложенные в программе деятельности правительства. «Думаю, мы все вместе будем проводить пенсионную реформу, и министерство, как орган, определяющий политику, в том числе в сфере пенсионного обеспечения, и Пенсионный фонд, как орган, который ближе всех стоит к пенсионерам, и орган, который должен принимать активное участие в пенсионной реформе», - сказал министр.

Он также обратил внимание, что новому главе ПФУ придется работать в непростых условиях, когда значительных финансовых поступлений в Пенсионный фонд не будет.

«Я не думаю, что в следующем году у нас улучшится показатель дефицита бюджета Пенсионного фонда, это понятно. Но все будет зависеть от макропоказателей бюджета в целом. Сегодня макропоказатели находятся в стадии разработки. Конечных цифр еще нет. И когда мы определим конечные цифры в проекте бюджета на 2015 года, очевидно, мы заложим все параметры, включая дотации Пенсионному фонду», - отметил министр.

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Как сообщал УНИАН, в октябре Кабинет министров Украины назначил директора Департамента пенсионного обеспечения и социальной защиты инвалидов Министерства социальной политики Николая Шамбира исполняющим обязанности главы Пенсионного фонда Украины.

Также в октябре Кабинет министров Украины принял изменения в бюджет Пенсионного фонда Украины и уменьшил его дефицит до 17,1 млрд грн с 18,1 млрд грн. Как отмечается в постановлении правительства №516, уменьшен также показатель бюджетного финансирования как источника дохода бюджета Пенсионного фонда – до 64,6 с 65,7 млрд грн. В то же время, согласно постановлению правительства, увеличена статья собственных доходов ПФУ – на 2 млрд грн до 169 млрд грн, и статья общих доходов – на 910 млн грн - до 233,91 млн грн. Показатель общих расходов уменьшен незначительно – до 248,9 млрд грн с 249 млн грн.

Средняя пенсия в Украине на сегодняшний день составляет 1 670 грн.

9 декабря Кабинет министров Украины утвердил программу своей деятельности на 2015-2016 годы, основная цель которой – максимально приблизить Украину к членству в Европейском Союзе. Программа предусматривает реформу сферы обороны и безопасности, судебную реформу, налоговую реформу, изменение подходов к управлению государственным имуществом, а также ряд новаций в социальной сфере в части монетизации и адресности льгот. В части пенсионной реформы Кабмин намерен в 2015 году перейти на единый принцип расчета и начисления пенсий и упразднить систему специальных пенсий.