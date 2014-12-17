Алексей Зарудный назначен главой Пенсионного фонда - Розенко

Кабинет министров назначил Алексея Зарудного главой Пенсионного фонда Украины (ПФУ), сообщил журналистам министр социальной политики Павел Розенко.

"Да, назначили Алексея Зарудного главой Пенсионного фонда, - сказал Розенко. - Два года Пенсионный фонд оставался без своего руководителя. Это очень серьезное решение".

Как сообщал УНИАН, Зарудный имеет опыт работы в структурах ПФУ с 1991 года и возглавлял Фонд в 2007-2010 годах. Как отмечал министр Розенко, новый глава ПФУ будет одним из тех, кто начнет преобразования в пенсионной системе страны, заложенные в программе деятельности правительства. В то же время, по словам Розенко, новому главе ПФУ придется работать в непростых условиях, когда значительных финансовых поступлений в Пенсионный фонд не будет.

В октябре Кабинет министров Украины назначил директора Департамента пенсионного обеспечения и социальной защиты инвалидов Министерства социальной политики Николая Шамбира исполняющим обязанности главы Пенсионного фонда Украины.

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Также в октябре Кабинет министров принял изменения в бюджет Пенсионного фонда и уменьшил его дефицит до 17,1 млрд грн с 18,1 млрд грн. Как отмечается в постановлении правительства №516, уменьшен также показатель бюджетного финансирования как источника дохода бюджета Пенсионного фонда – до 64,6 с 65,7 млрд грн. В то же время, согласно постановлению правительства, увеличена статья собственных доходов ПФУ – на 2 млрд грн, до 169 млрд грн, и статья общих доходов – на 910 млн грн - до 233,91 млрд грн. Показатель общих расходов уменьшен незначительно – до 248,9 млрд грн с 249 млрд грн.

Средняя пенсия в Украине на сегодняшний день составляет 1 670 грн.

9 декабря Кабинет министров Украины утвердил программу своей деятельности на 2015-2016 годы, основная цель которой – максимально приблизить Украину к членству в Европейском Союзе. Программа предусматривает реформу сферы обороны и безопасности, судебную реформу, налоговую реформу, изменение подходов к управлению государственным имуществом, а также ряд новаций в социальной сфере в части монетизации и адресности льгот. В части пенсионной реформы Кабмин намерен в 2015 году перейти на единый принцип расчета и начисления пенсий и упразднить систему специальных пенсий.